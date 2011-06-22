Молодой граффитист задержан за рисунок на заброшенном доме в центре Петербурга

Полиция Центрального района задержала молодого граффитиста. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, он разрисовал стену заброшенного дома в Басковом переулке ночью 21 апреля.

Наряд патрульно-постовой службы поймал злоумышленника 18 лет по горячим следам и доставил в отдел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что нейросети ГАТИ выявили более 250 домов с граффити в рамках "Недели чистоты" в Петербурге. Всего охватили свыше 800 объектов, 141 здание уже устранило нарушения. Технологии позволяют оперативно фиксировать посторонние надписи и загрязнения.

