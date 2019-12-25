Полиция задержала пожилую помощницу мошенников, которые обманули пенсионера на 1,7 млн рублей в Петербурге

Правоохранители Центрального района Петербурга задержали пожилую участницу мошеннической схемы, рассказали в МВД России. Еще в декабре прошлого года в полицию обратился 71-летний пенсионер с Моховой улицы, заявивший, что под предлогом декларирования средств его убедили отдать курьеру свыше 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Накануне днем на улице Чехова по подозрению поймали 66-летнюю местную жительницу. Незадолго до случившегося она тоже стала жертвой мошенников. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

