Полиция задержала пожилую помощницу мошенников, которые обманули пенсионера на 1,7 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 10:24
Правоохранители Центрального района Петербурга задержали пожилую участницу мошеннической схемы, рассказали в МВД России. Еще в декабре прошлого года в полицию обратился 71-летний пенсионер с Моховой улицы, заявивший, что под предлогом декларирования средств его убедили отдать курьеру свыше 1,7 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Накануне днем на улице Чехова по подозрению поймали 66-летнюю местную жительницу. Незадолго до случившегося она тоже стала жертвой мошенников. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: после разговора с телефонными мошенниками пожилая петербурженка лишилась 800 тыс. рублей. Аферисты представились сотрудниками различных структур.

