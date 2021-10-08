После разговора с телефонными мошенниками пожилая петербурженка лишилась 800 тыс. рублей

Аферисты представились сотрудниками различных структур.

Полицейские задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников с Северного Кавказа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратилась 84-летняя женщина с улицы Есенина с заявлением о том, что 22 апреля ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования накоплений они убедили отдать незнакомцу 800 тыс. рублей.

На Кондратьевском проспекте по подозрению поймали безработного жителя Дагестана. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

