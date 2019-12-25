Перед судом предстанет петербурженка, которая оформляла фиктивные смены и не выходила на работу

Руководитель отдела персонала похитила 118 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней женщины, которой вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщили 24 апреля в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что с июля по ноябрь 2024 года фигурантка, работая руководителем отдела персонала в крупной коммерческой организации, похитила 118 тыс. рублей. Обвиняемая вносила в учеты ложные сведения о ее ночных сменах. На самом деле переработок не было, а деньги компании злоумышленница присвоила себе.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

