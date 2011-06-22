Пожилая петербурженка лишилась из-за мошенников 4 млн рублей
Сегодня, 10:59
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские Петроградского района Петербурга задержали курьера мошенников, который забрал у пенсионерки почти 4 млн рублей. Об этом рассказали в МВД России. 

К правоохранителям 20 апреля обратилась местная жительница 80 лет с Лужской улицы, заявившая, что 15 числа ей позвонил неизвестный и под предлогом обеспечения безопасности накоплений убедил отдать сумму доставщику. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день поймали 24-летнего молодого человека, у него изъяли 1,2 млн рублей. Остальное мужчина перевел кураторам. 

Ранее на Piter.TV: мужчина из Мурино забрал 1,2 млн рублей у пожилой петербурженки. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям. 

