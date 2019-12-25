Мужчина из Мурино забрал 1,2 млн рублей у пожилой петербурженки
Сегодня, 9:58
Мужчина из Мурино забрал 1,2 млн рублей у пожилой петербурженки

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полиция Фрунзенского района задержала жителя Мурино, который забрал у пенсионерки свыше 1,2 млн рублей для мошенников. Об этом сообщили в МВД России. 

К правоохранителям обратилась 81-летняя женщина с Купчинской улицы. В течение нескольких дней потерпевшей звонили неизвестные под видом сотрудников различных организаций, убеждая в необходимости задекларировать средства. Доверившись аферистам, она передала сумму на Будапештской улице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

Накануне на Расстанной улице поймали молодого человека 21 года. Устанавливается причастность фигуранта к аналогичным преступлениям. 

Ранее мы рассказывали о том, что курьер мошенников, забравший у трех пенсионерок в Петербурге 1,7 млн рублей, ответит перед судом. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

