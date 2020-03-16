Курьер мошенников, забравший у трех пенсионерок в Петербурге 1,7 млн рублей, ответит перед судом
Сегодня, 12:37
179
Аферисты представлялись сотрудниками различных государственных органов.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уроженца Иркутской области. Ему вменяют ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ. 

По информации надзорного ведомства, в апреле прошлого года трем пожилым женщинам позвонили мошенники, которые представились сотрудниками различных государственных органов. Под предлогом сохранности средств они убедили пенсионерок отдать свои накопления курьеру – именно эту "должность" занимал обвиняемый. В общей сложности потерпевшие передали фигуранту 1,7 млн рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Коллонтай задержали 15-летнего "помощника" мошенников. Заявительница лишилась 700 тыс. рублей.

