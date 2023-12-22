На Дворцовой площади заработала выставка, посвященная работе милиции в годы ВОВ

В рамках выставки воссоздали помещения дежурной части времен 1941-1945 годов и кабинет начальника милиции Ленинграда, комиссара милиции второго ранга Евгения Грушко.

На Дворцовой площади в Петербурге 9 мая открылась выставка "Милиция в годы Великой Отечественной войны 1941-1955 гг.", которая посвящена Дню Победу. Экспозиция будет работать до 11 мая включительно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Хотел бы поблагодарить всех устроителей выставки – она замечательная. Приглашаю всех ленинградцев-петербуржцев и гостей города побывать на выставке и почувствовать дух стойкости и самоотверженности, которые проявила наша милиция и весь наш народ в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Петербурга

В рамках выставки воссоздали помещения дежурной части времен 1941-1945 годов и кабинет начальника милиции Ленинграда, комиссара милиции второго ранга Евгения Грушко. Среди экспонатов – документы и предметы, связанные с деятельностью милиции времен ВОВ. В экспозиции задействованы артисты в милицейской форме времен войны – они представляют повседневную работу сотрудников милиции того периода.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге состоялся парад ретро-автомобилей с участием ветеранов и блокадников.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга