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В Петербурге состоялся парад ретро-автомобилей с участием ветеранов и блокадников

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В параде приняли участие более 80 исторических машин, их предоставило объединение "Ленрезерв".

В торжественном проезде ретро-автомобилей по маршруту Дворцовая площадь — Невский проспект — площадь Восстания — Невский проспект — Дворцовая площадь в День Победы поучаствовали ветераны, блокадники и участники СВО. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сохранение и передача памяти о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне через историческую технику – это залог сохранения нашей национальной истории и героического наследия. Проезд ретро-автомобилей по Невскому проспекту в День Победы стал символом благодарности и уважения к нашим ветеранам. 

Губернатор Петербурга

В параде приняли участие более 80 исторических машин, их предоставило объединение "Ленрезерв". По маршруту проехались практически все модели автомобилей, которые использовались в годы войны. Некоторые образцы уникальны, поскольку их сохранилось считанные единицы. Все машины аутентичны тем, что когда-то сходили с конвейеров автозаводов СССР, стран Европы и Америки. 

Порядка 20 ветеранов ВОВ и 130 участников СВО, проехав по Невскому проспекту, вернулись на Дворцовую площадь, чтобы посмотреть праздничный концерт на главной площади города. 

Ранее на Piter.TV: парад боевых машин прошел в центре Петербурга. 

Видео: пресс-служба Смольного

Теги: дворцовая площадь, невский проспект, ретро-автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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