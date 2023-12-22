Парад боевых машин прошел в центре Петербурга

Отмечается, что парад стартовал с проезда исторической военной техники.

На Дворцовой площади в Петербурге прошел парад боевых машин. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района.

Отмечается, что парад стартовал с проезда исторической военной техники. Во главе колонны был непосредственный участник ВОВ – танк Т-34. Замыкали ее медицинская бронемашина "Линза" и ВПК "Урал".

Всего в механизированной колонне поучаствовало 80 единиц техники, в том числе – современные образцы, которые стоят на вооружении ВС РФ.

Напомним, парад в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ начался в 10:00. В пешей части участвовали около 4 тыс. человек: суворовцы, юнармейцы, офицеры и курсанты военно-учебных заведений города.

Видео: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга