На Дворцовой площади стартовал парад Победы

Впервые в параде поучаствуют медицинская бронемашина "Линза" и ВПК "Урал".

На Дворцовой площади в 10:00 стартовал парад в честь 79-й годовщины Победы в ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба Красногвардейского района Петербурга.

Парад начался с вынесения государственного флага РФ и символа победы советского народа – знамени Победы. Командующий поприветствовал парадные расчеты. В пешей части участвуют около 4 тыс. человек: суворовцы, юнармейцы, офицеры и курсанты военно-учебных заведений города.

Во главе колонны исторической военной техники пройдет танк Т-34 – непосредственный участник ВОВ. Впервые в параде поучаствуют медицинская бронемашина "Линза" и ВПК "Урал".

Ранее мы рассказывали о том, что в честь Дня Победы будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Фото: прямой эфир телеканала "Санкт-Петербург"