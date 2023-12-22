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В честь Дня Победы будут зажжены факелы Ростральных колонн

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Огни украсят город 9 Мая с 09.00 до 12.00 и с 19.00 до 23.00.

В День Победы будут зажжены факелы Ростральных колонн. Об этом сообщили в комитете по энергетике сегодня, 8 мая.

В день 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  с 09.00 до 12.00 и с 19.00 до 23.00 будут зажжены факелы Ростральных колонн.

Пресс-служба комитета по энергетике

Отметим, что огни Ростральных колонн загораются в дни самых значимых городских и всероссийских праздников. 

Напомним, что в честь Дня Победы Петербург украсят световые проекции, небо озарят Лучи Победы. Инсталляции будут украшать здания с 21:50 8 мая по 12 мая. Они будут включаться по вечерам вместе с городским освещением. 

Видео: Telegram / Комитет по энергетике

Теги: день победы, факелы ростральных колонн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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