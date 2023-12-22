По традиции 9 мая будут зажжены факелы Ростральных колонн.

В честь Дня Победы Петербург украсят световые проекции, небо озарят Лучи Победы, в новых цветах предстанет Троицкий мост. По традиции 9 мая будут зажжены факелы Ростральных колонн, напомнили в Смольном.

Новые световые проекции с символами Победы – военными орденами и георгиевскими ленточками – украсят фасад РНБ на Московском проспекте, стены домов на Каменноостровском проспекте, 26-28, на набережной Обводного канала, 89, на улице Федюнинского, 16 в Ломоносове. На доме 14 по Кондратьевскому проспекту можно будет увидеть картину Николая Репина "С Победой!". На Новгородском проспекте, 10, в Шушарах – праздничный плакат 1945 года художника Виктора Слыщенко. На доме 91 на Московском проспекте – проекцию фотографии дружинниц МПВО. На 8-й линии В.О. – фотографию "Салют в честь 41-й годовщины Октября в Ленинграде".

Инсталляции будут украшать здания с 21:50 8 мая по 12 мая. Они будут включаться по вечерам вместе с городским освещением. Также 8 мая в 21:50 небо над Московским проспектом озарят Лучи Победы. Лучи Победы можно будет увидеть в течение всех праздничных выходных.





А 9 мая в 21:50 в цветах одного из главных символов Дня Победы –Георгиевской ленты – предстанет художественная подсветка инженерных конструкций Троицкого моста. Иллюминация будет праздничной всю ночь – до четырех утра 10 мая.

В день 79-й годовщины Великой Победы с 09:00 до 12:00 и с 19:00 до 23:00 будут гореть факелы Ростральных колонн.

Фото: Смольный