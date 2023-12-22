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В Парголово во время квартирного пожара пострадал мужчина
Сегодня, 8:22
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В Парголово во время квартирного пожара пострадал мужчина

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В однокомнатной квартире горела комната площадью 18 квадратов.

В Выборгском районе Петербурга во время пожара пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Северной столице.

Сообщение о пожаре в Парголово в доме 18 корпус 2 по Тихоокеанской улице поступило спасателям 3 мая в 04:58. В однокомнатной квартире в комнате площадью 18 м2 горела обстановка на площади 8 м2

В 05:27 пожар был ликвидирован. Во время пожара пострадал мужчина, он госпитализирован в больницу.

Ранее петербуржец поджег Opel Corsa на улице Генерала Хрулева.

Фото: Piter.tv

Теги: квартирный пожар, паргово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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