На улице Верности во время квартирного пожара пострадал мужчина

В комнате горели постельные принадлежности.

В Калининском районе во время квартирного пожара пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире в дома по улице Верности, 20, поступило в экстренные службы 18 сентября в 07:28.

В квартире общей площадью 35 кв. метров, в комнате площадью 18 кв. метров горели постельные принадлежности. В 8:02 пожар был ликвидирован.

В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу.

Фото: unsplash (Ava Tyler)