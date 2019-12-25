В доме на Верности в двух квартирах обгорели входные двери

А еще на лестничной клетке горела обстановка на площади 3 "квадрата".

В Калининском районе рано утром 30 мая произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Верности, 13, поступила на пульт спасателей в 04:03. В жилом доме на втором этаже полыхали входные двери в двух квартирах. А еще на лестничной клетке горела обстановка на площади 3 "квадрата". С огнем справились в 04:33.

По предварительным сведениям, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Бухарестской улице во Фрунзенском районе загорелась машина, огонь перебросился еще на два авто. Пожар потушили за 17 минут. С огнем боролись 10 спасателей и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.TV