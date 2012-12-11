На Бухарестской загорелась машина, огонь перебросился еще на два авто

Ликвидировали огонь в 17:57.

Во Фрунзенском районе днем 29 мая произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании возле дома 158 по Бухарестской улице поступила спасателям в 17:40. Полностью полыхал легковой автомобиль, в стоявших рядом двух машинах обгорели части кузова. Ликвидировали огонь в 17:57.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, сегодня в ДТП на Шафировском проспекте загорелась машина Chevrolet. "Легковушка" столкнулась с "Газелью". Пострадавших также нет. К ликвидации огня привлекали девять спасателей и две машины.

Фото: Telegram / Мегаполис