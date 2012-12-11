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На Бухарестской загорелась машина, огонь перебросился еще на два авто
Сегодня, 19:55
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На Бухарестской загорелась машина, огонь перебросился еще на два авто

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Ликвидировали огонь в 17:57.

Во Фрунзенском районе днем 29 мая произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании возле дома 158 по Бухарестской улице поступила спасателям в 17:40. Полностью полыхал легковой автомобиль, в стоявших рядом двух машинах обгорели части кузова. Ликвидировали огонь в 17:57. 

По предварительным данным, в результате никто не пострадал. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, сегодня в ДТП на Шафировском проспекте загорелась машина Chevrolet. "Легковушка" столкнулась с "Газелью". Пострадавших также нет. К ликвидации огня привлекали девять спасателей и две машины. 

Фото: Telegram / Мегаполис 

Теги: бухарестская улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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