В ДТП на Шафировском загорелась машина Chevrolet

"Легковушка" столкнулась с "Газелью".

В Красногвардейском районе произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на Шафировском проспекте поступило на пульт спасателей в 13:07. В результате столкновения автомобиля Chevrolet и "Газели" по всей площади полыхала "легковушка". С огнем справились в 13:23.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства выясняют дознаватели.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на заводе "Авангард" в Калининском районе тушили шесть часов. Для устранения огня привлекли 11 единиц техники и свыше 40 специалистов.

Видео: Telegram / Мегаполис