Пожар на заводе "Авангард" тушили 6 часов

Пострадавших среди персонала предприятия и самих спасателей нет.

В результате оперативных действий сотрудников пожарной службы в Калининском районе Санкт-Петербурга потушено возгорание на территории производственного комплекса радиозавода "Авангард". Согласно данным городского отделения МЧС России, площадь возгорания составила около 100 кв.м.

Инцидент произошел ночью 29 мая. Пожарные подразделения прибыли на место происшествия вскоре после полуночи — в 01:40 — после сигнала тревоги категории 1Бис. Для устранения огня привлекли значительные силы: задействовали 11 единиц специализированной техники и свыше 40 специалистов.

Благодаря своевременному реагированию и профессиональным действиям пожарных открытый огонь быстро прекратился. Пострадавших среди персонала предприятия и самих спасателей нет. Продолжаются мероприятия по устранению возможных остаточных очагов горения и последствия чрезвычайной ситуации.

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Фото и видео: ГУ МЧС РФ по Петербургу