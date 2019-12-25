Росгвардейцы спасли пенсионерку и ее собаку во время квартирного пожара в Отрадном

Предварительно, возгорание произошло из-за перегрева аккумулятора электровелосипеда, находившегося на зарядке.

Росгвардейцы спасли жительницу Отрадного и ее питомца во время квартирного пожара на Заводской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Возгорание случилось накануне днем, были вызваны спасатели. Также пришлось эвакуировать жильцов. Полыхало жилье на втором этаже, на балконе находилась 62-летняя пенсионерка с собакой. Всех людей, около 20 человек, вывели сотрудники вневедомственной охраны. Потерпевшую и таксу спускали по приставной пожарной лестнице. Очаг возгорания оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

Предварительно, пожар произошел из-за перегрева аккумулятора электровелосипеда, находившегося на зарядке.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти