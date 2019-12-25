  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы спасли пенсионерку и ее собаку во время квартирного пожара в Отрадном
Сегодня, 11:46
115
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы спасли пенсионерку и ее собаку во время квартирного пожара в Отрадном

0 0

Предварительно, возгорание произошло из-за перегрева аккумулятора электровелосипеда, находившегося на зарядке.

Росгвардейцы спасли жительницу Отрадного и ее питомца во время квартирного пожара на Заводской улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Возгорание случилось накануне днем, были вызваны спасатели. Также пришлось эвакуировать жильцов. Полыхало жилье на втором этаже, на балконе находилась 62-летняя пенсионерка с собакой. Всех людей, около 20 человек, вывели сотрудники вневедомственной охраны. Потерпевшую и таксу спускали по приставной пожарной лестнице. Очаг возгорания оперативно ликвидировали, никто не пострадал. 

Предварительно, пожар произошел из-за перегрева аккумулятора электровелосипеда, находившегося на зарядке. 

Ранее на Piter.TV: на электрической подстанции в Петергофе загорелся мусор. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: отрадное, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии