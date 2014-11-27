  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На электрической подстанции в Петергофе загорелся мусор
Сегодня, 10:39
59
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На электрической подстанции в Петергофе загорелся мусор

0 0

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Петродворцовом районе утром 15 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании в Петергофе на Фабричной улице поступила на пульт спасателей в 09:44. В здании электрической подстанции площадью 15 "квадратов" полыхал мусор на 1,5 "квадратах". В 10:11 огонь потушили. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Купчинской улице произошел пожар в шаурмечной. Загорелась кухня заведения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии