На электрической подстанции в Петергофе загорелся мусор

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Петродворцовом районе утром 15 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в Петергофе на Фабричной улице поступила на пульт спасателей в 09:44. В здании электрической подстанции площадью 15 "квадратов" полыхал мусор на 1,5 "квадратах". В 10:11 огонь потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Купчинской улице произошел пожар в шаурмечной. Загорелась кухня заведения.

Фото: Piter.TV