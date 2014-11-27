На электрической подстанции в Петергофе загорелся мусор

В Петродворцовом районе утром 15 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании в Петергофе на Фабричной улице поступила на пульт спасателей в 09:44. В здании электрической подстанции площадью 15 "квадратов" полыхал мусор на 1,5 "квадратах". В 10:11 огонь потушили.
По предварительным данным, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Купчинской улице произошел пожар в шаурмечной. Загорелась кухня заведения.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все