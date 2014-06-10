На Верности председатель ЖСК напал на мужчину и женщину

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Между жильцами дома по улице Верности в Петербурге и председателем ЖСК произошел конфликт. Пострадавшим понадобилась помощь врачей.

По информации АН "Оперативное прикрытие", сведения о ссоре поступили в полицию днем 7 августа. На месте происшествия были 35-летняя женщина и 33-летний мужчина. По предварительным данным, 69-летний сотрудник ударил жильца и распылили в него перцовый газ, а в даму выстрелил из сигнального пистолета.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). У мужчины в травмпункте зафиксировали синяк под глазом и ссадины лица, женщине обработали открытую рану левой половины грудной клетки.

