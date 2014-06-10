  1. Главная
Двух прохожих обстреляли неизвестные на Ленинском проспекте и улице Крыленко
Сегодня, 8:29
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Двое жителей Петербурга пострадали от стрельбы на улице. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 6 августа 40-летняя женщина выходила из торгового центра на Ленинском проспекте. Она услышала звук, похожий на выстрел из пневматики, после чего почувствовала боль в ноге. В травмпункте зафиксировали пулевое ранение. 

На следующий день, 7 августа, 37-летний мужчина был на парковке возле дома по улице Крыленко. Пострадавший также услышал характерный звук, и появилась резкая боль в плече. В медицинском учреждении из-под кожи извлекли металлический шарик от пневматического пистолета. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Отрадном задержан стрелявший в общественном месте. 

Фото: Piter.TV 

