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В Отрадном задержан стрелявший в общественном месте
Сегодня, 10:57
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В Отрадном задержан стрелявший в общественном месте

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Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов.

Полицейские задержали в Отрадном любителя пострелять в общественном месте, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Стрельба осуществлялась возле дома по улице Ленина, к ней оказался причастен 21-летний местный житель. Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что возле отдела полиции на улице Тамбасова мужчина выстрелил в воздух. По подозрению был задержан 44-летний житель улицы Добровольцев, в рюкзаке которого нашли сигнальный пистолет "Пионер". 

Фото: Piter.TV 

Теги: отрадное, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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