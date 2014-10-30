В Отрадном задержан стрелявший в общественном месте

Изъято пусковое устройство для сигнальных патронов.

Полицейские задержали в Отрадном любителя пострелять в общественном месте, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Стрельба осуществлялась возле дома по улице Ленина, к ней оказался причастен 21-летний местный житель. Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ, изъято пусковое устройство для сигнальных патронов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что возле отдела полиции на улице Тамбасова мужчина выстрелил в воздух. По подозрению был задержан 44-летний житель улицы Добровольцев, в рюкзаке которого нашли сигнальный пистолет "Пионер".

Фото: Piter.TV