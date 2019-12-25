Возле отдела полиции на Тамбасова мужчина выстрелил в воздух

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе Петербурга мужчина открыл стрельбу. Его задержали правоохранители, пишет 78.ru.

Вечером 27 июля нетрезвый злоумышленник произвел один выстрел вверх, находясь у ворот отдела полиции на улице Тамбасова, после чего скрылся. По подозрению был задержан 44-летний житель улицы Добровольцев, в рюкзаке которого нашли сигнальный пистолет "Пионер". Оружие изъяли и направили на исследование в ЭКЦ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе Петербурга подросток обстрелял бывшую девушку из аэрозольного пистолета.

Фото: Piter.TV