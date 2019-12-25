  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возле отдела полиции на Тамбасова мужчина выстрелил в воздух
Сегодня, 8:55
53
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Возле отдела полиции на Тамбасова мужчина выстрелил в воздух

0 0

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе Петербурга мужчина открыл стрельбу. Его задержали правоохранители, пишет 78.ru. 

Вечером 27 июля нетрезвый злоумышленник произвел один выстрел вверх, находясь у ворот отдела полиции на улице Тамбасова, после чего скрылся. По подозрению был задержан 44-летний житель улицы Добровольцев, в рюкзаке которого нашли сигнальный пистолет "Пионер". Оружие изъяли и направили на исследование в ЭКЦ. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе Петербурга подросток обстрелял бывшую девушку из аэрозольного пистолета. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стрельба, улица тамбасова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии