В Невском районе подросток обстрелял бывшую девушку из аэрозольного пистолета

Полиция разбирается в конфликте.

Полиция Невского района проводит проверку по факту нападения на 14-летнюю школьницу. Как установили правоохранители, инцидент произошел днем 26 июля у дома 2 на набережной реки Оккервиль, где девушка встретилась со своим 16-летним бывшим парнем для выяснения отношений.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, во время ссоры подросток сначала применил перцовый баллончик, а затем выстрелил девушке в спину из аэрозольного пистолета, причинив ей ожоговые травмы. Пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт, а вечером ее мать написала заявление в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и задержания подозреваемого. Рассматриваются возможные правовые последствия для несовершеннолетнего агрессора.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан напавший на фельдшера скорой помощи на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV