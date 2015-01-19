Задержан напавший на фельдшера скорой помощи на Невском проспекте

Медикам удалось угомонить агрессора.

В ночь на 26 июля сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 46-летнего жителя Фрунзенского района, напавшего на фельдшера скорой помощи. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел около полуночи при транспортировке пациента из дома 95 по Невскому проспекту в Мариинскую больницу.

По данным ведомства, во время поездки мужчина внезапно набросился на 27-летнего фельдшера с кулаками. Медикам удалось скрутить агрессора, однако по прибытии в медучреждение он успел скрыться до приезда полиции. В 4:53 утра пострадавший фельдшер обратился в больницу с ушибами.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность нападавшего и задержали его. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Фото: Piter.TV