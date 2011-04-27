Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух девочек на Верхнем Суздальском озере

О пропаже ушедших купаться дочерей (11 и 14 лет) сообщила мать

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух несовершеннолетних сестер на Верхнем Суздальском озере. Расследование ведется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла накануне, когда 11-летняя и 14-летняя девочки отправились купаться и не вернулись домой. Их мать обратилась за помощью к спасателям. В ходе поисковых работ сотрудники городской Поисково-спасательной службы обнаружили тела детей на дне водоема.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, включающий осмотр места происшествия, опрос свидетелей и назначение судебных экспертиз. Цель расследования - установить все обстоятельства трагедии и определить круг ответственных лиц.

Ранее Piter.TV сообщал, что спасатели помогли женщине, которая повредила ногу у станции Колосково.

Фото: Piter.TV