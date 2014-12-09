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Спасатели помогли женщине, которая повредила ногу у станции Колосково
Сегодня, 16:04
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Спасатели помогли женщине, которая повредила ногу у станции Колосково

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Ее эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели оказали помощь пострадавшей женщине, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска 25 июля получила информацию о местной жительнице, которая повредила ногу в лесном массиве в районе железнодорожной станции Колосково. Ее эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что за лето в водоемах Петербурга утонули 22 человека, среди них – дети. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: приозерский район, спасение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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