Спасатели помогли женщине, которая повредила ногу у станции Колосково

Ее эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Спасатели оказали помощь пострадавшей женщине, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска 25 июля получила информацию о местной жительнице, которая повредила ногу в лесном массиве в районе железнодорожной станции Колосково. Ее эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что за лето в водоемах Петербурга утонули 22 человека, среди них – дети.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти