Спасатели помогли женщине, которая повредила ногу у станции Колосково

Спасатели оказали помощь пострадавшей женщине, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска 25 июля получила информацию о местной жительнице, которая повредила ногу в лесном массиве в районе железнодорожной станции Колосково. Ее эвакуировали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что за лето в водоемах Петербурга утонули 22 человека, среди них – дети.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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