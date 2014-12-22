Спасатели Петербурга бьют тревогу: за лето в водоемах города утонули 22 человека, среди них — дети

Для предотвращения дальнейших происшествий сотрудники МЧС усилили профилактическую работу.

С начала купального сезона в Санкт-Петербурге утонули 22 человека, в том числе четверо детей. Только за последние два дня в водоемах города произошло сразу несколько серьезных происшествий, часть из которых закончилась гибелью. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

В Верхнем Суздальском озере спасателям удалось вытащить из воды 20-летнего мужчину — после проведения реанимационных мероприятий его доставили в больницу. Там же была оказана помощь женщине, потерявшей сознание во время купания. Кроме того, 24-летний мужчина, прыгнувший в воду с плеч товарища, ударился о дно и получил травму головы. Его также госпитализировали.

Самым трагичным стал случай с гибелью двух малолетних сестер (11 и 14 лет): их тела были найдены водолазами в Верхнем Суздальском озере. Накануне вечером еще один человек утонул во время купания в Малой Невке на Южной дороге.

По данным на 14:00 25 июля, общее число утонувших в этом сезоне достигло 22 человек.

Для предотвращения дальнейших происшествий сотрудники МЧС усилили профилактическую работу. В местах массового отдыха горожан они проводят разъяснительные беседы, напоминают об опасности купания в неустановленных местах, раздают памятки, предупреждают о недопустимости употребления алкоголя у воды и призывают родителей не оставлять детей без присмотра.

Особое внимание к безопасности будет уделено в выходные дни. В ведомстве подчеркнули, что даже при усилении патрулей невозможно уследить за каждым, поэтому важно, чтобы каждый отдыхающий проявлял осторожность.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает:

– купайтесь только в специально оборудованных местах;

– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– не ныряйте и не прыгайте в воду в незнакомых местах;

– избегайте грубых игр на воде;

– не заплывайте за буйки и в зоны движения катеров и гидроциклов;

– не оставляйте детей без присмотра.

Спасатели просят горожан относиться к отдыху на воде с максимальной ответственностью.

Фото и видео: МЧС по СПб