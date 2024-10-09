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Две сестры утонули в Верхнем Суздальском озере 
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Две сестры утонули в Верхнем Суздальском озере 

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Девочкам было 11 и 14 лет.

Две сестры утонули в Верхнем Суздальском озере, которое находится в Выборгском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.

К спасателям обратилась женщина, которая сообщила о пропаже ушедших купаться дочерей 11 и 14 лет. Их тела обнаружили на глубине сотрудники Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга.

Спасатели в очередной раз напоминают о том, нельзя оставлять детей одних в водоёмах, даже если кажется, что он хорошо плавает. 

Ранее в Верхнем Суздальском озере в Петербурге утонул 19-летний парень.

Фото: Piter.tv

Теги: верхнее суздальское озеро, утонул
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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