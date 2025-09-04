Капитана катера заключили под стражу после гибели пассажира в акватории канала Грибоедова

При сходе с борта один из пассажиров оступился, упал в воду и утонул.

В Петербурге капитана катера заключили под стражу по уголовному делу о гибели пассажира в акватории канала Грибоедова. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Капитану катера предъявлено обвинение по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, ночью 1 сентября 2025 года капитан управлял катером "Глория" в состоянии алкогольного опьянения. Он пришвартовал судно в запрещенном месте и организовал высадку двух пассажиров в небезопасных условиях. При сходе с борта один из пассажиров оступился, упал в воду и утонул.

