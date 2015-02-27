  1. Главная
Из канала Грибоедова извлекли тело мужчины
Сегодня, 14:24
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Проводится проверка по факту гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Петербурге. Об этом рассказали 2 сентября в Северо-Западной транспортной прокуратуре. 

Накануне ночью после завершения прогулки на частном катере "Глория" пассажир оступился при сходе на берег, упал в воду и утонул. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. 

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. 

Северо-Западная транспортная прокуратура 

Ранее на Piter.TV: в водоеме в деревне Порошкино утонул мужчина. 

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура 

