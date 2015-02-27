Из канала Грибоедова извлекли тело мужчины

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Проводится проверка по факту гибели мужчины в акватории канала Грибоедова в Петербурге. Об этом рассказали 2 сентября в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Накануне ночью после завершения прогулки на частном катере "Глория" пассажир оступился при сходе на берег, упал в воду и утонул. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров. Северо-Западная транспортная прокуратура

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура