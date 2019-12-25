Нетрезвый мужчина разбил дверь на автовокзале на Обводном канале

Росгвардейцы Фрунзенского района Петербурга задержали нетрезвого мужчину, который повредил имущество автовокзала на набережной Обводного канала.

Персонал автостанции вечером 13 мая воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте установили, что хулиган, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбил стекло входной двери. Правонарушителя 39 лет увезли в 5-й отдел, в настоящее время сумма ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: житель деревни Большево разбил дверь на станции метрополитена "Удельная". Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ, проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти