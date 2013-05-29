Сегодня, 16:12
Подросток угнал отцовскую машину в Тихвинском районе

В отношении юноши составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РФ.

В Тихвинском районе поймали подростка на отцовской машине. Полицейским пришлось стрелять, чтобы остановить лихача, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В деревне Горка правоохранители обратили внимание на автомобиль Daewoo Nexia. Его водитель резко увеличил скорость, когда иномарку хотели проверить. Тогда началось преследование: нарушитель создавал реальную угрозу для окружающих. Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие, один из выстрелов пришелся на колесо. 

Уже в деревне Кривой Наволок молодой человек выскочил из салона и бросился бежать, но беглеца быстро настигли. Им оказался 16-летний студент местного техникума без прав. Несовершеннолетнего доставили в отдел, куда вызвали и родителей. В отношении юноши составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РФ, транспортное средство помещено на специализированную стоянку. 

Ранее на Piter.TV: у нетрезвого водителя конфисковали машину Ford в Петербурге. 

Видео: пресс-служба МВД России 

