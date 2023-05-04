  1. Главная
В водоеме в деревне Порошкино утонул мужчина
Сегодня, 17:00
Тело погибшего было обнаружено и доставлено к берегу.

Во Всеволожском районе спасатели провели поисковые работы. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство 29 августа поступила информация о том, что накануне в водоеме у деревни Порошкино утонул мужчина. Поиски организовали спасатели отряда Шлиссельбурга. Тело погибшего было обнаружено и доставлено к берегу. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина сорвался с Бумовского моста в Вуоксу и утонул. Поисками занимался отряд Приозерска. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

