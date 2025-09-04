На озере Глубокое в Ленобласти нашли тело утонувшего мужчины
Сегодня, 17:11
Жителей просят соблюдать правила безопасности на водоёмах в любое время года. 

Спасатели поисково‑спасательного отряда Приозерска обнаружили и достали из воды тело мужчины на озере Глубокое в Ленинградской области.

Трагедия произошла ещё 22 марта, однако обнаружить тело удалось только спустя неделю — 29 марта, сообщили в региональной аварийно‑спасательной службе.

Сотрудники поисково‑спасательного отряда оперативно прибыли на место, провели необходимые работы по извлечению тела из водоёма и доставили его на берег. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося: ведётся проверка, выясняются личность погибшего и точные причины происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что жители Кудрово подозревают молодежь в поджоге полей.

