На озере Глубокое в Ленобласти нашли тело утонувшего мужчины

Спасатели поисково‑спасательного отряда Приозерска обнаружили и достали из воды тело мужчины на озере Глубокое в Ленинградской области.
Трагедия произошла ещё 22 марта, однако обнаружить тело удалось только спустя неделю — 29 марта, сообщили в региональной аварийно‑спасательной службе.
Сотрудники поисково‑спасательного отряда оперативно прибыли на место, провели необходимые работы по извлечению тела из водоёма и доставили его на берег. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося: ведётся проверка, выясняются личность погибшего и точные причины происшествия.
Фото: pxhere
