Жители Кудрово подозревают молодежь в поджоге полей

Очевидцы сообщают о новом случае задымления на северной окраине Кудрово во Всеволожском районе Ленинградской области. Местные жители заметили огонь и дым вблизи многоэтажных домов и линии электропередачи 29 марта — и подозревают в поджоге сухой травы группу подростков.

По словам свидетелей, рядом с местом возгорания они видели четырёх молодых людей, среди которых были девочки. Очевидцы успели сфотографировать подростков, когда те убегали с места происшествия, однако сами моменты поджога на снимках не зафиксированы.

Жители Кудрово всерьёз обеспокоены ситуацией: огонь возникает в опасной близости от жилых домов и инфраструктуры. Они намерены в ближайшее время подать заявление в правоохранительные органы, чтобы инициировать проверку и предотвратить возможные повторения инцидентов.

В Главном управлении МЧС по Ленинградской области сообщили, что на текущий момент новых заявок о возгораниях в Кудрово не поступало. При этом днём ранее, 28 марта, был зарегистрирован вызов по поводу пожара в поле в этом же районе.

Специалисты МЧС напоминают, что поджог сухой травы — не безобидная шалость, а серьёзное нарушение, способное привести к масштабному пожару. Законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за подобные действия: штрафы варьируются от 15 000 до 1 000 000 рублей, а в случае причинения значительного ущерба или создания угрозы жизни и здоровью людей поджигателю может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Если правонарушение совершено несовершеннолетними, ответственность могут понести их родители или законные представители.

Местные власти и МЧС призывают жителей незамедлительно сообщать о любых случаях возгорания по единому номеру экстренных служб — 112.