В реке Грузинка в районе деревни Васкелово утонула женщина

В Ленинградской области в реке Грузинка ночью 5 августа проходили поисковые работы. Подробности сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.
Вечером 5 августа в аварийно-спасательную службу области поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Грузинка в районе деревни Васкелово. На поисковые работы выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург.
Ночью тело было обнаружено спасателями, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.
Ранее в районе поселка Барышево в Вуоксе утонул мужчина.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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