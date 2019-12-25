В реке Грузинка в районе деревни Васкелово утонула женщина

Тело искали спасатели.

В Ленинградской области в реке Грузинка ночью 5 августа проходили поисковые работы. Подробности сообщили в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Вечером 5 августа в аварийно-спасательную службу области поступило сообщение об утонувшей женщине в реке Грузинка в районе деревни Васкелово. На поисковые работы выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург.

Ночью тело было обнаружено спасателями, доставлено на берег и передано сотрудникам полиции.

Ранее в районе поселка Барышево в Вуоксе утонул мужчина.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти