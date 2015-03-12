В лесу под Всеволожском нашли тело заблудившейся женщины

Поиски пропавшей в Кузьмолово завершились трагически.

Во Всеволожском районе Ленинградской области спасатели обнаружили тело местной жительницы, пропавшей в лесу. Женщину нашли в лесном массиве у посёлка Кузьмоловский. Информация о находке поступила вечером 20 августа от Аварийно-спасательной службы региона.

Сигнал о пропаже был зарегистрирован 18 августа. В поисках участвовали спасатели отряда Шлиссельбурга, добровольцы ПСО "Экстремум", волонтёры "ЛизаАлерт", "Отклик" и "Северо-Запад". Тело обнаружили на вторые сутки. К сожалению, женщина была мертва. Останки эвакуировали из леса и передали медикам и полиции.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

