В Петербурге сохранится прохладная погода с кратковременными дождями

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.

Сразу после ухода одного циклона на север, 20 августа к берегам Невы приближается следующий атмосферный вихрь. Он движется с запада и значительно уступает своему предшественнику по силе. Тем не менее, во второй половине дня он принесет в город облачность и локальные короткие осадки, а также задержит над регионом прохладные воздушные массы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. На территории Ленинградской области ожидается от +15 до +20 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление останется практически без изменений – около 751 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV