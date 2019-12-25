В Верхнем Суздальском озере в Петербурге утонул 19-летний парень

Спасатели извлекли тело молодого человека из воды после того, как он не вернулся с заплыва на популярном у горожан водоеме в Выборгском районе.

Трагический инцидент произошел вечером 18 июля на акватории Верхнего Суздальского озера, расположенного в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МЧС России по городу, 19-летний молодой человек погиб во время купания.

Как установили сотрудники экстренных служб, пострадавший отправился плавать, но не смог самостоятельно вернуться на берег. Специалистам городской Поисково-спасательной службы потребовалось провести водолазные работы для обнаружения и извлечения тела погибшего из водоема.

Примечательно, что в этот же день данный водоем уже становился объектом внимания средств массовой информации. Ранее здесь была предотвращена потенциальная трагедия - благодаря бдительности отдыхающих спасатели успели вовремя прийти на помощь тонущим детям и женщине.

В Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу в очередной раз напомнили горожанам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при нахождении вблизи водоемов и во время купания.

Ранее объекты бизнеса на воде в Петербурге показали большой потенциал.

Фото: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти