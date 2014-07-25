Объекты бизнеса на воде в Петербурге показали большой потенциал

Предприниматели отмечают значительные перспективы коммерческого использования городских акваторий, однако существующие проекты пока не стали успешными примерами.

Предприниматели Санкт-Петербурга отмечают значительный туристический потенциал плавучих сооружений в городских акваториях. Как сообщает издание "Деловой Петербург", успешные примеры подобных проектов демонстрируют их востребованность, несмотря на ограниченное распространение в Северной столице.

Эксперты указывают, что водные пространства Невы и её притоков могли бы использоваться для размещения различных коммерческих объектов - от ресторанов и отелей до фитнес-центров, по аналогии с зарубежными городами. Однако существующие проекты, такие как ресторан "Серебряный кит" или плавучие дома в Галерной гавани, пока не стали образцом успешной реализации. Более масштабные инициативы, анонсированные ранее, также не получили развития.

Юлия Грабарь, директор компании "Финистерра", отмечает, что в европейских городах водная инфраструктура изначально заложена в градостроительные планы. При этом важную роль играют более мягкие климатические условия и высокая плотность населения в таких городах, как Амстердам или Париж.

Дмитрий Бочкарёв, владелец дебаркадера, подчеркивает высокие требования к реализации подобных проектов. Помимо стандартных строительных норм, необходимо учитывать специфические факторы: швартовку, ветровые нагрузки, волнение.

Ранее сообщалось, что Финский залив может менять цвет из-за активного роста синезеленых водорослей.

Фото: СЗМУ Росприроднадзора