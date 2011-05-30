Финский залив может менять цвет из-за активного роста синезеленых водорослей

При массовом развитии синезеленые водоросли могут снижать уровень кислорода в воде и вырабатывать токсины.

Жаркая погода в Петербурге и Ленинградской области влияет и на природу: температура воды в Финском заливе достигла +21 градуса. Такие условия способствуют активному росту синезеленых водорослей (цианобактерий), рассказали в Росприроднадзоре.

Из-за данных водорослей вода может менять цвет — появляются ярко-зеленые, серо-голубые и болотные пятна, прежде всего у берегов. Иногда отмирающие водоросли образуют темные сгустки, которые визуально часто путают с нефтепродуктами.

Специалисты отмечают, что при массовом развитии синезеленые водоросли могут снижать уровень кислорода в воде и вырабатывать токсины. Купание в местах цветения воды может быть небезопасно для человека и животных.

Фото: Telegram/ Росприроднадзор