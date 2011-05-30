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Финский залив может менять цвет из-за активного роста синезеленых водорослей
Сегодня, 9:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Финский залив может менять цвет из-за активного роста синезеленых водорослей

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При массовом развитии синезеленые водоросли могут снижать уровень кислорода в воде и вырабатывать токсины.

Жаркая погода в Петербурге и Ленинградской области влияет и на природу: температура воды в Финском заливе достигла +21 градуса. Такие условия способствуют активному росту синезеленых водорослей (цианобактерий), рассказали в Росприроднадзоре.

Из-за данных водорослей вода может менять цвет — появляются ярко-зеленые, серо-голубые и болотные пятна, прежде всего у берегов. Иногда отмирающие водоросли образуют темные сгустки, которые визуально часто путают с нефтепродуктами.

Специалисты отмечают, что при массовом развитии синезеленые водоросли могут снижать уровень кислорода в воде и вырабатывать токсины. Купание в местах цветения воды может быть небезопасно для человека и животных.

Фото: Telegram/ Росприроднадзор

Теги: водоросли, июль, погода, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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