В Петербурге 17 июля будет солнечно и тепло

Днём до +28 градусов.

В четверг погоду в Северной столице сформирует периферия скандинавского антициклона. На фоне роста атмосферного давления облаков в небе будет немного и вновь обойдётся без дождей, при этом температурные показатели изменятся мало и останутся на 3-4 градуса выше климатической нормы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 17 июля в Петербурге +26…+28 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу ожидается без осадков, ночью +15…+17 градусов, днём +25…+27 градусов. Как рассказал ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в течение первых 10 дней июля в Санкт-Петербурге постоянно сохранялась отрицательная аномалия температуры, но четыре очень жарких дня полностью её перекрыли.

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Фото: Piter.tv