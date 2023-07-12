За 4 июльских дня Петербург перекрыл отрицательную аномалию температуры

В течение первых 10 дней июля в Санкт-Петербурге постоянно сохранялась отрицательная аномалия температуры.

Главный синоптик Петербурга подвел итоги погоды за первую половину июля 2025 года. Подробный разбор он опубликовал в своём Telegram-канале.

Природа не перестаёт удивлять своими контрастами. Достаточно прохладная первая декада, не такая, конечно, как 2017, 2018, 2019 годы, но с приличной отрицательной аномалией температуры. А с 12 числа врываемся в жаркий период. Это не аномально жаркая погода и рекордов не бьём, но отметить есть что. Александр Колесов, синоптик

По словам синоптика, если в течение первых 10 дней июля в Санкт-Петербурге постоянно сохранялась отрицательная аномалия температуры, то четыре очень жарких дня полностью её перекрыли. Утром 12 июля отклонение температуры от нормы в Петербурге было ещё -1,5 градуса, а утром 16 июля температура уже превышает норму на +0,2 градуса.

Осадков за этот период выпало мало, в Северной столице на данный момент пока 43 % от месячной нормы. В дождливом 2016 году осадков в данный период было в 3 раза больше.

По итогам второй декады Петербург в июле может выйти на привычное количество солнечных часов для нормального лета. На сегодня в Северной столице уже 127 часов солнечного сияния.

Фото: Piter.tv