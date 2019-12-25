В Ленобласти 17 июля ожидается до +29 градусов

Днём местами пройдёт кратковременный дождь.

В Ленинградской области в четверг, 17 июля, ожидается переменная облачность. Об этом рассказали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается преимущественно без осадков, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, местами до +8 градусов, днем +24...+29 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Как рассказал ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в течение первых 10 дней июля в Санкт-Петербурге постоянно сохранялась отрицательная аномалия температуры, но четыре очень жарких дня полностью её перекрыли. Утром 12 июля отклонение температуры от нормы в Петербурге было ещё -1,5 градуса, а утром 16 июля температура уже превышает норму на +0,2 градуса.

Фото: Piter.tv