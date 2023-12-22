Петербуржец поджег Opel Corsa на улице Генерала Хрулева

Задержанный доставлен в городскую психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

В среду, 1 мая, легковой автомобиль загорелся в Приморском районе Петербурга. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании у дома № 16 по улице Генерала Хрулёва поступил дежурному в 11:56. В автомобиле Opel горел салон на площади 0,5 кв.м. Пожар был потушен в 12:16.

Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работали десять спасателей. Прибывшая на место полиция задержала 44-летнего местного жителя, стоящего на учете в психоневрологическом диспансере, который примерно в 11:50 облил автомобиль Opel Corsa без регистрационных знаков горючим веществом, после чего поджег его. В результате пожара были повреждены крышка капота, подкапотное пространство и приборная панель с одной стороны.

Ущерб пока не оценен. Задержанный доставлен в городскую психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Известно, что ранее мужчина привлекался к ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге будут судить пенсионера за поджог автомобиля арендодателя.

Фото: Piter.TV