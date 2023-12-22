В Петербурге будут судить пенсионера за поджог автомобиля арендодателя

Пенсионеру в возрасте 64-ёх лет предъявлено обвинение в совершении поджога автомобиля Mitsubishi Galant во дворе дома на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга по статье 167 УК РФ.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд для дальнейшего рассмотрения.
По версии следствия, подозреваемый произвел поджог, пролив бензин на переднюю часть автомобиля и поджег его при помощи зажигалки, бутылка с горючей жидкостью была найдена у пенсионера.
Ранее мы сообщили о том, что по факту получения взятки участковым в Петербурге вынесен обвинительный приговор.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все