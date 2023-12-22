По факту получения взятки участковым в Петербурге вынесен обвинительный приговор

Полицейский признал свою вину.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор по факту получения взятки участковым уполномоченным полиции УУП и ПДН 7-го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району города. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 19 апреля.

Следствие и суд установили, что осужденный 25 мая прошлого года у одного из домов по улице Малой Бухарестской остановил иностранца для проверки документов. В ходе нее полицейский узнал, что мужчина работает в клининговой компании. Правоохранитель выявил, что организация не уведомила управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти о заключении договора с приезжим, в связи с чем компания подлежит привлечению к административной ответственности: ей грозит наложение административного штрафа в размере от 400 до 800 тыс. рублей.

Для получения взятки участковый вызвал в 7-й отдел полиции руководителя иностранца. В ходе диалога осужденный предложил мужчине передать ему 60 тыс. рублей за несоставление административного протокола в отношении организации. Сотрудника полиции задержали в момент получения взятки.

Полицейский признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 600 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге участкового подозревают в получении взяток от предпринимателя.

Фото: Piter.TV